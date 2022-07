Toptransfer voor Belgian Lion Retin Obasohan, Bergen haalt Amerikaan Keith Braxton naar België

Retin Obasohan droomde al een tijdje van een toptransfer naar een team in de Euroleague. De 29-jarige en 1m88 grote Antwerpenaar, die zijn opleiding genoot bij Kangoeroes Boom en dan aan de Alabama University, was sinds 2016 als prof in Europa aan de slag. In 2018-2019 speelde hij ook één seizoen bij Northern Arizona Suns (NBA G-League). Van het Italiaanse Scandone ging het naar Duitsland waar hij actief was bij Oettinger Rockers en Bamberg. Dan ging het naar Tsjechië. Met Nymburk won hij in 2021 de titel en Tsjechische Cup. Afgelopen seizoen was hij bij het Israëlische Hapoel Jeruzalem actief.

Retin Obasohan schitterde vorige week bij de Belgian Lions en leidde België in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovakije naar eenvoudige winst en versus Servië naar een stunt. Daardoor zijn de Belgian Lions op schema om zich voor het eerst voor een wereldkampioenschap (WK 2023 Japan, Indonesië en Filipijnen) te kwalificeren. Retin Obasohan neemt in september met de Lions ook deel aan het EK.

Amerikaan voor Bergen

Bergen heeft de Amerikaan Keith Braxton aangetrokken. Braxton is een 25 jarige en 1m96 grote foward.

Aan de universiteit van Saint Francis in Pennsylvania was hij tussen 2016 en 2020 goed voor een gemiddelde van 16 punten, 8,8 rebounds, 3,5 assists.

Vorig seizoen was hij bij het Israëlische Maccabi Ma‘ale Adumim (tweede klasse) actief en tekende voor een knap gemiddelde van 19 punten, 8 rebounds en 5 assists.Na de Amerikaan Steve Harris (27 jaar, 2m01) en de Bosniër Adin Vrabac (28 jaar, 2m05) de derde transfer voor Bergen. Bij de Henegouwse club tekende de Belg Giuliano Neri een nieuw contract van één seizoen.