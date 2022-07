Brevetuitreiking bij Rode Kruis Zwartberg

Bij Rode Kruis Zwartberg ontvingen de cursisten van de opleiding Eerste hulp-Helper hun brevet dat 5 jaar geldig is. Met een hapje en een drankje werd dit gevierd.

De voorzitster Lieve Davids en verantwoordelijke vorming, tevens ook lesgeefster van de cursus, Mariet Weetjens, mogen met trots melden dat uit deze groep liefst 5 personen besloten om de hulpdienst te vervoegen. Eén cursist zal zowel de hulpdienst als het lesgeversteam versterken. Wil jij ook de cursus volgen? Op maandag 5 september start een nieuwe cursus in Den Ichter in Opglabbeek. Inschrijven en info vanaf 1 augustus via vorming@zwartberg.rodekruis.be