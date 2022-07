Charles Leclerc ontkent spanningen bij Ferrari na Britse GP: “Teamspirit is zeer goed”

Charles Leclerc heeft vrijdag in Oostenrijk, enkele uren voor de start van de eerste oefenritten voor de Oostenrijkse GP, teruggeblikt op de gebeurtenissen van vorige zondag op het circuit van Silverstone, tijdens de GP van Groot-Brittannië. De 24-jarige Monegask zag er de zege door de vingers glippen na tactisch geblunder bij Ferrari in de box. Zijn ploegmakker Carlos Sainz pakte uiteindelijk de overwinning. “Maar er is geen frustratie”, zei Leclerc vrijdag.

Leclerc staat derde in de WK-tussenstand, na het Red Bull-duo Max Verstappen en Sergio Perez. Hij startte het seizoen uitstekend met twee zeges in de eerste drie Grote Prijzen, maar nadien vielen de resultaten tegen. In zijn laatste vijf races haalde hij het podium niet.

In Groot-Brittannië leek hij nog eens de volle buit te zullen pakken, maar na het uitvallen van Esteban Ocon en de entree van de safetycar riep Ferrari Sainz binnen voor nieuw rubber en niet Leclerc. Die zakte zo naar de vierde plaats. Sainz pakte zijn eerste GP-zege in de Formule 1.

“Het is jammer om te zien dat er verdeeldheid wordt gezaaid”, zei Leclerc vrijdag. “Dat is niet het geval. We zijn één team. Een moeilijke race als zondag verandert daar niets aan. We waren teleurgesteld na zondag omdat we de eerste en tweede plaats bezetten en dat lieten schieten. Nu werden we eerste en vierde.”

© REUTERS

Overwinningsfoto

Verschillende Italiaanse media meldden dat vanwege onmin in de renstal enkele ingenieurs van Ferrari niet op de overwinningsfoto van Sainz wilden staan. “Maar dat klopt niet”, aldus Leclerc. “Iedereen was blij voor Carlos. Een sterk punt binnen Ferrari is dat de teamspirit tussen ons als rijders ook uitstekend is.”

Leclerc was ook niet helemaal tevreden over de Britse GP. “Natuurlijk konden er zaken beter. Maar we weten waar het fout liep en hopelijk kunnen we hier uit leren. Zelf kon ik niet echt iets anders doen, maar als team moet de manier waarop we communiceren in de race een beetje anders. En als er een safetycar op de baan rijdt, moet je klaar zijn om beslissingen te nemen.”