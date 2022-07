Wout van Aert krijgt (nieuwe) waarschuwing van wedstrijdjury voor zevende etappe

Met vier mensen van de wedstrijdjury stonden ze vrijdagmiddag voor de start in Tomblaine rond Wout van Aert. De groene trui werd op de vingers getikt omdat hij een bidon had weggegooid in een verboden zone, maar Van Aert verweerde zich door te zeggen dat hij de bidon richting een verzorger van Jumbo-Visma gooide, wat natuurlijk wel toegestaan is.

Vorig weekend kreeg Van Aert ook al een boete (van 500 Zwitserse frank) en een aftrek van 25 UCI-punten omdat hij afval weggooide in een zone waar dat niet mocht. Bij een tweede overtreding zou hij één minuut tijdstraf krijgen en bij een derde overtreding zou Van Aert zelfs uit de Tour gezet kunnen worden, maar zover lijkt de jury het niet te laten komen. Ze hielden het deze keer bij een verbale waarschuwing en dus nog geen tweede officiële sanctie.

