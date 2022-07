‘Drunk in Love’, maar niet in business: Beyoncé gaf alle medewerkers nieuw album #MeToo-check na eigen ervaring

Enkele weken geleden kwam het grote nieuws naar buiten: Beyoncé brengt een nieuw album uit. Op 29 juli verschijnt Renaissance, een moment waar veel van haar fans reikhalzend naar uitkijken. Wie weten we nog niet, maar er zouden naar verluidt een hele resem beroemde koppen meewerken aan de plaat. En die zouden niet zomaar lukraak gekozen zijn, want de zangeres zou volgens een bron van The Sun uitgebreide backgroundchecks laten uitvoeren.