De inwoners van de Amerikaanse staat South Dakota bevonden zich dinsdag even in “The Upside Down” van de Netflix-serie Stranger Things. Groene en onheilspellende wolken trokken over de staat, een opvallend weerfenomeen als gevolg van een derecho-windstorm. Dit type storm brengt tornado-achtige windstoten, felle regen en onweer met zich mee. Maar dat de lucht zo verkleurt is wel zeldzaam.