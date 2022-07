Dit weten we al over de schutter die de Japanse oud-premier Shinzo Abe doodschoot

Op videobeelden is te zien hoe een man Abe van dichtbij neerschiet. Daarna vormt er zich heel wat rook. De man wordt meteen gevat door omstanders en politie. Op de grond ligt een tweecilinderig object, ingepakt in zwart plastic. Japanse media schrijven dat het om een zelfgemaakt geweer gaat. In het veilige Japan zijn de wapenwetten namelijk erg streng en is privébezit van wapens erg ongewoon.

Over de schutter zelf is nog weinig bekend. Zeker is dat het om een 41-jarige man gaat. Hij zou tegen de politie hebben verklaard dat zijn actie op politieke motieven stoelt. "Ik ben misnoegd over hem en wilde hem doden." Japanse media schrijven dat het gaat om een oud-militair die tot 2005 lid was van de marine. Hij zou in de buurt wonen waar het schietincident plaatsvond.

De aanslag gebeurt in aanloop van de parlementsverkiezingen van zondag. De oud-premier werd neergeschoten toen hij een campagnetoespraak hield op een openbare bijeenkomst in de stad Nara. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, daar is hij overleden. Volgens aanwezige journalisten waren er bij het incident twee schoten te horen. Shinzo Abe zou geraakt zijn in zijn nek en in de linkerkant van zijn rug.

"Het is een barbaarse daad in volle verkiezingscampagne die de basis vormt van de democratie, en het is absoluut onvergeeflijk", zegt huidig premier Fumio Kishida, een partijgenoot van Shinzo Abe.