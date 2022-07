AAN DE START. Mathieu van der Poel geeft zichzelf 50 procent kans om zevende Tourrit uit te rijden: “Hier heeft niemand iets aan”

LIVE. Volg de zevende rit in de Tour hier op de voet!

Mathieu van der Poel: “Als ik hier vertrek, dan ga ik mijn fiets voor een lange tijd niet aanraken”

De vraag die zich serieus begint op te dringen: gaat Mathieu van der Poel nog uitrijden? “Ik denk dat er 50 procent kans is of het wel of niet lukt, maar ik wil het wel proberen”, aldus Van der Poel voor de start. “Ik wil het vooral voor mezelf nog proberen, ik denk niet dat ik iemand anders nog iets te bewijzen heb maar ik wil zelf graag doordoen.”

Wat kan Van der Poel er nog uithalen? “Nu wil ik vooral de finish halen, maar ergens hoop ik nog dat het beter wordt. Het keerpunt was gisteren verder weg dan dichterbij. Ik denk dat vandaag de doorslag zal geven. Een moeilijke beslissing? Ja en nee. Ja omdat ik sowieso op meer had gehoopt, maar zoals ik al zei: hier heeft niemand iets aan. Ook de ploeg niet. Dan ga je beter gewoon even die beslissing nemen en dan een paar nieuwe doelen stellen.”

Als Van der Poel de Tour verlaat zou hij in alle stilte verder kunnen trainen, maar daar wil hij voorlopig niets van weten. “Als ik hier vertrek, dan ga ik mijn fiets voor een lange tijd niet aanraken. Dat is de bedoeling en lijkt mij ook de slimste optie.” Naar de oorzaak van zijn mindere vorm is het nog steeds gissen. “Het zou makkelijker zijn als die er wel was, maar die is er nog steeds niet.”

LEES OOK.Adrie van der Poel zoekt verklaringen voor mindere vorm van Mathieu: “Aan zijn hartslagen zie je dat hij toch enige vorm van frisheid heeft”

© BELGA

Dylan Teuns: “Moeilijke finish op gravelbaantje”

Dylan Teuns is de laatste die een rit op La Super Planche des Belles Filles kon winnen. “Het is een moeilijke finish op dat gravelbaantje. Er is veel kracht en techniek nodig om daar boven te geraken. Mijn plan? Ik ga proberen om in een groep mee te gaan. Maar het peloton zal beslissen of de vluchters voorop kunnen blijven.”

© BELGA

Geraint Thomas: “We kunnen ook de Alpen uit komen met vier kopmannen”

Geraint Thomas hield er in Tomblaine rekening mee dat ze de Alpen uit kunnen komen met nog vier gelijkwaardige kopmannen bij Ineos-Grenadiers. Dat zijn Adam Yates, Daniel Felipe Martinez, Tom Pidcock en Thomas zelf. “En dat we dan in de Pyreneeën uitmaken welke kaart we trekken”, aldus de ex-Tourwinnaar.

“Ik ben na een moeilijke 2021 blij dat ik opnieuw in de juiste conditie zit. Ik heb dit jaar rustig kunnen opbouwen. Dankzij mijn eindzege in de Ronde van Zwitserland rijd ik nu ook opnieuw met vertrouwen. Het is nu anders dan in de tijd van Froome die vier keer won. Adam Yates en Daniel Felipe Martinez hebben ook een ander karakter. We genieten alvast van de manier waarop we door de eerste week kwamen. Hopelijk blijft het de volgende dagen ook zo. Ik voel me goed. In Longwy liep ik tegen een kleine achterstand aan, maar laat ons afwachten tot rit dertien of veertien. Tegen dan weten we al meer”, besloot de Welshman. (wvo,hc)