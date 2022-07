PODCAST. Jos (76) kreeg nog nooit een verkeersboete, wel negen jaar cel voor doodslag

Jos* is een energieke man van 76. Zijn roots liggen niet in Limburg, maar intussen woont hij al jaar en dag in onze provincie. Voor deze special van De Dadertapes mogen journalisten Phillip Pergens en Kato Poelmans, samen met fotograaf Sven Dillen, Jos ontmoeten in de gevangenis. De zeventiger is veroordeeld voor doodslag na een uit de hand gelopen ruzie, waarbij de buurman van Jos het leven liet. Zware feiten en de eerste keer dat Jos in aanraking kwam met Justitie.

* Jos is een schuilnaam, want in deze podcast getuigt hij liever anoniem. Die anonimiteit is ook wenselijk, want de man zit nog volop in zijn strafuitvoering. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

© Sven Dillen

Je kan deze aflevering ook beluisteren via je favoriete podcastapp: Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

© Sven Dillen

Volgende week dinsdag, 19 juli, verschijnt deel 2 van deze driedelige special.