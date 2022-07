Belgisch koppel probeert samen uit het leven te stappen in Spanje: vrouw (83) overleden, man (82) in kritieke toestand

De Guarda Civil in Spanje onderzoekt het overlijden van een 83-jarige Belgische vrouw wiens lichaam woensdag naast dat van haar partner werd gevonden in hun appartement in Spanje. De man van 82 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een cocktail van alcohol en geneesmiddelen had ingenomen.

Het was een vrouw die elke dag bij hen langs ging om te helpen en voor hen te zorgen die alarm sloeg. De laatste keer dat ze bij hen was, was afgelopen maandag. Ze kwam ’s anderendaags terug maar niemand deed open. Op woensdag werd ze ongerust toen ze geen antwoord kreeg op haar telefoontjes. Ze waarschuwde vervolgens de plaatselijke politie van Calle Vélazquez in de provincie Madrid. De brandweer werd ook ter plaatse geroepen om toegang te kunnen krijgen tot de woning.

Eens de hulpverleners erin geslaagd waren het appartement binnen te geraken via de patio, vonden ze de twee tachtigjarigen, León en Iris, beiden bewusteloos in twee leunstoelen in de woonkamer. Er waren sporen van geneesmiddelen met een kalmerende en slaapverwekkende werking alsook sporen van drank. De man was nog levend toen de hulpdiensten het koppel vonden maar hij had een zeer zwakke pols. Hij werd naar het ziekenhuis in Murcia gebracht waar hij in kritieke toestand op de dienst intensieve zorgen werd opgenomen. Uit het medisch rapport blijkt dat de vrouw overleden is “in vreemde omstandigheden”. Vandaar dat de Guarda Civil zich nu met de zaak bezighoudt.

Hoewel er verschillende mogelijke hypothesen zijn, wijst alles volgens de Spaanse krant La Verdad erop dat het koppel zichzelf van het leven wilde beroven. Volgens de verzorger zou het koppel namelijk al verschillende zelfmoordpogingen hebben ondernomen.

“Ze was erg verdrietig”

León en Iris woonden al 15 jaar in het appartementsblok. Ze verhuisden na hun pensioen naar het dorp. In de loop der jaren verslechterde de gezondheid van Iris. Zij kon het huis amper verlaten wegens problemen om zich te verplaatsen. “Deed ze dat wel, dan gebruikte ze altijd een rollator”, vertelde een buurman aan de Spaanse krant.

Hoewel geen van beiden echt contact had met de buren, spreken de inwoners van “een zeer vriendelijk en vrijgevig koppel.” “Hij zat ’s morgens om een uur of tien op het terras en dronk altijd een koffie”, herinnert een vriend zich. “Ik hoop dat hij herstelt en het verlies van zijn vrouw kan verwerken”, klinkt het nog.

“Ze waren alleen. Hun kinderen bezochten hen slechts eenmaal per jaar en zij kon zich nauwelijks nog bewegen; zij had vele kwalen en lag altijd op de bank. Hij wijdde zich aan haar verzorging maar ook dat ging niet meer zo vlot. Als zij op de grond viel, riep hij vanaf het balkon naar de mensen beneden, op het terras van de bar, zodat zij naar zijn huis zouden komen om hem te helpen om haar op te tillen. De laatste paar keer dat ze kwam, vertelde ze alleen maar droevige dingen; ze was erg verdrietig”, vertelt de eigenaar van de bar waar ze boven woonden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.