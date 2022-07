Nog meer corona bij Quick-Step Alpha Vinyl: Wilfried Peeters test positief, Klaas Lodewyck uit voorzorg naar huis

Het coronavirus blijft maar in de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl circuleren. Na de etappe van woensdagavond heeft ploegleider Wilfried Peeters licht positief getest. Omdat Klaas Lodewyck er tijdens deze Tour nauw contact mee had, is ook hij naar huis vertrokken.

LIVE. Volg de zevende etappe in de Tour hier op de voet!

In totaal zijn er nu al tien mensen die vroegtijdig naar huis moesten vertrekken of helemaal niet konden afreizen naar de Tour. Tim Declercq is voorlopig de enige renner die - nog voor de Tourstart - positief testte. In de ploegleiding testte onder meer Tom Steels al positief.

Nu dus ook Wilfried Peeters, die woensdagavond naar huis vertrok en sinds donderdag vervangen wordt door Rik Van Slycke en Geert Van Bondt. De verwachting is dat Steels, Peeters en Lodewyck - vanaf wanneer dat helemaal veilig is - deze Tour nog terug bij de ploeg komen.

Vervanger Geert Van Bondt: “Ik zou eigenlijk met vakantie aan zee zitten”

Geert Van Bondt werd gisteravond samen met Rik Van Slycke opgetrommeld als vervanger voor Fitte Peeters en Klaas Lodewyck. “Ik was niet voorzien voor de Tour omdat ik al een druk programma achter de rug heb. Eigenlijk was het de bedoeling dat we een paar daagjes aan de zee zouden spenderen. Mijn vrouw, die zelfstandige is, had speciaal verlof genomen dus het is wel vervelend. We zouden enkele dagen aan zee verblijven. Maar goed, dit is een geval van overmacht en begrijpelijk gezien de situatie in Europa. België, Frankrijk, Spanje, alles kleurt donkerrood. Het gevaar loert overal momenteel. Alle ploeg hebben mensen op reserve denk ik.”

“Hoe vervelend dit is om midden in de Tour gedropt te worden? Niet simpel natuurlijk. Je bent niet op de hoogte van de plannen, van het parcours, van de hotels. Ik was eigenlijk mijn planning aan het maken voor de Ronde van Polen. We hebben wel dagelijks contact met Tom Steels, die thuis in quarantaine zit. Hij stuurt de powerpoints door, wij spelen dat dan door aan de renners. Ik vermoed dat ik tot maandag (de rustdag, nvdr) moet blijven. Dan loopt de quarantaine van Tom af en kan hij normaal gezien terugkeren.”