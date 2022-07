© via REUTERS

Rusland rolt de spierballen naar het Westen. Poetin spreekt in eigen land dreigende taal, terwijl buitenlandminister Sergej Lavrov het Westen op de G20 de schuld gaf van het aanslepende conflict. Dat is geen ondoordachte provocatie, zegt politicoloog Jonathan Holslag (VUB). “Rusland staat helemaal niet zo alleen als we soms denken.”