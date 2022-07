Japan is in shock. Tijdens een meeting in aanloop naar de parlementsverkiezingen van zondag is ex-premier Abe Shinzo doodgeschoten terwijl hij aan het speechen was. De bevolking tracht te begrijpen wat er is gebeurd. Het land heeft geen traditie van wapengeweld en Abe Shinzo was geliefd. Of zorgde die ene valse noot toch voor vijanden?