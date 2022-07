KRC Genk laat oog vallen op Argentijns goudhaantje om middenveld te versterken

LEES OOK. Cyriel Dessers: “Ik ben blij in Genk, maar de deur naar Feyenoord is niet helemaal dicht. Geen enkele deur, trouwens”

In zijn zoektocht naar versterking voor de positie van defensieve middenvelder heeft KRC Genk zijn oog laten vallen op een 22-jarige Argentijn. Zijn naam: Fausto Vera. De speler ligt in eigen land nog tot eind december onder contract bij Argentinos Juniors, hij is ook een jeugdproduct van die club. Vera maakt al sinds 2018 deel uit van de A-kern, is sinds Nieuwjaar een vaste waarde en heeft intussen in totaal 71 wedstrijden op te teller staan. Hij is verder Argentijns jeugdinternational. Vorig jaar nam hij nog deel aan de Olympische Spelen, een jaar eerder aan het WK U20. Naar verluidt, is de vraagprijs van Argentinos Juniors 6 miljoen plus een percentage op doorverkoop. Een bedrag dat voor Genk te hoog gegrepen is. (rco/thst)