Man aangehouden voor bedreigen van Nederlandse stikstofminister

Achter de namen van Van Gogh en Fortuyn stonden hun sterfdatums, achter die van Van der Wal waren een kruis en een vraagteken geplaatst. Van der Wal deed aangifte vanwege die tekst. Naast bedreiging wordt de man ook beschuldigd van opruiing. Hij is inmiddels vrijgelaten en moet later voor de rechter verschijnen.

Beelden van de boodschap op de truck leidden tot verontwaardiging in Nederland. Het voertuig was te zien bij het boerenprotest in Stroe vorige maand. De verdachte eigenaar van de vrachtwagen liet eerder via zijn advocaat weten dat hij is geschrokken van alle media-aandacht en wilde in een gesprek graag zijn excuses aanbieden. Het zou nooit zijn bedoeling zijn geweest om te bedreigen of intimiderend over te komen of om de minister iets aan te doen.