“Katten wringen zich in allerlei bochten en dat breekt hen soms zuur op”: onze Dierendokter waarschuwt voor het gevaar van kantelramen

Een kat die binnen of buiten wil, vindt het kleinste kiertje de moeite waard om uit te proberen of ze zich erdoor kan wringen. Met soms desastreuze gevolgen. “Een kantelraam openzetten is een gevaarlijke uitnodiging voor een kat”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Kies, als het kan, voor een verluchtingsrooster of maak het kantelraam kattenproof.”

Je huis verluchten is een must, dus gooi die ramen open en haal de frisse lucht in huis. Een kantelraam is perfect, veel minder tocht en toch frisse lucht. Maar als je katten hebt, loert het gevaar. “Katten zijn nieuwsgierige aagjes”, zegt de Dierendokter. “Als ze ergens hun neus tussen kunnen steken, zullen ze het niet nalaten en als ze naar binnen of buiten willen, zal een kiepraam hen niet tegenhouden. Alleen hebben ze geen grip op het glas om zich af te zetten en glijden ze naar het smalle gedeelte van de opening. Of wat ook vaak gebeurt: ze springen op de bovenkant van het kiepraam en zitten daar klem. In alle gevallen een gevaarlijke situatie. Heel vaak is het fataal, je kat kan stikken als je er niet tijdig bij bent. In het andere geval kan ze ernstig gewond raken aan de ruggengraat en is ze verlamd.”

Wat kun je doen?

In de handel bestaan speciale beveiligingssystemen, een soort rooster dat de reet tussen raam en muur afsluit. Bijkomend voordeel: het houdt meteen ook muggen en ander ongedierte buiten. In bouwmarkten zijn vaak ook pinnen te vinden die je kunt bevestigen om te voorkomen dat het raam te ver open kan. Op die manier kun je de opening zo smal maken dat zelfs de kat zich er niet tussen kan wringen. Je kunt ook een opgerolde handdoek in de versmalling stoppen zodat poes niet meer naar beneden kan glijden, een sok met zand of een kussen kunnen ook. “Maar alert blijven is de boodschap”, zegt Rob Lückerath. “Vertrek je op vakantie, geef de oppas dan heel duidelijke instructies om vooral geen kiepramen open te zetten. Dat is veilig voor je kat en je nodigt potentiële inbrekers niet uit om hun kans te wagen.”