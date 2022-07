Zoekactie na dodelijke gletsjerongeval in Dolomieten hernomen

Na de dodelijke lawine op de Marmolada, de hoogste berg in de Dolomieten in Noord-Italië, hebben de reddingsdiensten de zoektocht naar mogelijke slachtoffers vrijdagochtend hernomen. Veertien mannen en vrouwen van de brandweer, politie en reddingsdiensten in de bergen zijn, vergezeld van twee honden, om 6.15 uur naar het rampgebied vertrokken. Dat hebben de autoriteiten van de autonome provincie Trente bekendgemaakt.