Kim Kardashians dochter North West heeft vraag voor paparazzi: “Waarom volgen jullie ons?”

Realityster Kim Kardashian is ongetwijfeld één van de beroemdste celebrities van onze tijd. Wat ze precies doet in het leven is dan wel niet altijd duidelijk, maar anno 2022 doet dat er niet toe. Ze staat constant in de spotlights en ook haar kinderen moeten leven met die aandacht. Kardashians oudste, North West, heeft het daar duidelijk moeilijk mee.