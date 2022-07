Maximilian Schachmann haalt zwaar uit naar Jumbo-Visma: “Ze rijden als gekken, en ze kunnen het dan ook nog niet”

LIVE. Volg de zevende etappe in de Tour hier op de voet!

“Jumbo-Visma moet eens een beetje normaal doen”, zei hij opgewonden. “Roglic heeft vandaag weer een val veroorzaakt. Het hele team rijdt als gekken en zoekt de laatste centimeter van de weg op. En ze kunnen het dan ook nog niet. Het is een gevaar voor alle renners en totaal onnodig. Ik vind dit niet kunnen.”

De 28-jarige Duitser zag zijn kopman Aleksandr Vlasov op 13 kilometer van de aankomst vallen. De Rus kwam er uiteindelijk goed vanaf met enkele schrammen en snijwonden. Hij verloor ook slechts vijf seconden en staat als zesde in de tussenstand op 52 seconden van gele trui Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Bij de val van Vlasov moest Roglic uitwijken en reed enkele meters door de berm.

“Als er geen plek is, is er gewoon geen plek”, ging Schachmann verder. “Je moet dat accepteren en niet nog het kleinste gaatje opzoeken om vooraan te geraken. Roglic had vandaag het geluk niet zelf te vallen.” De Sloveen ging woensdag in de kasseienetappe naar Arenberg wel hard tegen het asfalt. Zijn schouder ging uit de kom en hij verloor twee minuten.

