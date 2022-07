LIVE. Wie doet Tadej Pogacar wat op La Planche des Belles Filles?

Gogl: "Ik ben oké"



Michael Gogl heeft van zich laten horen na zijn crash in de kasseirit van de Tour. "Na mijn crash moest ik een nacht op de intensive care in het ziekenhuis van Valenciennes blijven voor een aderbeschadiging, die gelukkig onder controle was", aldus de Oostenrijker op sociale media vanuit het ziekenhuis in Herentals. "Dankzij het geweldige personeel in het ziekenhuis voelde ik me erg op mijn gemak."



"Ik heb gebroken bekken, sleutelbeen, wervels en een lichte klaplong opgelopen. Voor de rest ben ik dankbaar dat ik mijn benen kan bewegen en dat ik dit vandaag kan typen."