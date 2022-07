Tennisclub Driehoeven opent padelterreinen

In 1984 werd er in de Genkse wijk Driehoeven een nieuwe tennisclub opgericht. De club beleefde mooie momenten en organiseerde in de jaren tachtig o.a. het legendarische dierenasieltornooi.Maar er waren ook downs: het faillissement van 1994 maar gelukkig ook nieuwe eigenaars die zorgden voor een succesvolle jeugdwerking. Dan volgden er weer moeilijke dagen; de terreinen lagen immers op een industrieterrein en dat levert een probleem op als je een bouwvergunning moet krijgen voor je clubhuis. Eind goed al goed, en in 2012, kon het clubhuis in gebruik genomen worden. Intussen had een vzw het beheer overgenomen.Het jaar 2022 werd een bijzonder jaar: twintig jaar vzw en tien jaar clubhuis. Een reden om iets bijzonders te doen en dat werden de twee nieuwe padelpleinen die dankzij de stedelijke steun konden gerealiseerd worden. Een opgetogen voorzitter Guy Tips bracht hulde aan de vele vrijwilligers die hij dankte in de persoon van één van hen, de man die er in 1984 als veertiger bij was, die mee aan de wieg stond van de vzw en die vandaag als frisse tachtiger nog steeds het secretariaat waarneemt: Johan Purnal.Uiteraard is zo’n feestelijk moment een ideale gelegenheid voor een gezellige babbel bij een natje en een droogje…