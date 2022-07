Elektrische Berkentrappers uit Herk-de-Stad vieren 80-jarige kopman Georges

De leden van groep 3 van de wielertoeristenclub De Berkentrappers, die ook de elektrische Berkentrappers genoemd worden, zetten hun kopman Georges Knuts voor zijn 80ste verjaardag in de bloemen. Georges leidt al jarenlang de ritten in deze club. In 2013 doken de eerste elektrische fietsen op in deze club en Georges richtte in samenspraak met het bestuur een derde groep op voor elektrische fietsen. Dit bleek een schot in de roos want ondertussen zijn er al een dertigtal actieve fietsers lid van deze groep.

Afgelopen woensdag organiseerde kopman Georges Knuts ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag een speciale rit. De 47-km lange rit ging richting Zonhoven waar er een stop voorzien was in een ijssalon, waar de leden konden genieten van een ijsje. Op een volgende halte in een koffiehuis trakteerde de jarige met koffie en taart. Maar ook de groep had een verrassing voor hun jarige kopman. Zij legden samen voor een etentje voor hun kopman en zijn echtgenote in het sterrenrestaurant in het kasteel van Ordingen en verder nog een kistje wijn en een fles cava om thuis verder te vieren. Tijdens de woensdagrit had ere-burgemeester Paul Buekers en tevens lid van groep drie enkel maar lovende woorden over voor de man die al jaren lang de ritten uitstippelt over kleine, gezellige wegen. "Georges, bedankt voor al die jaren dat we hebben mogen genieten van die prachtige ritten. Zelfs na al die jaren komen soms nog op weggetjes waar we nog nooit geweest zijn. We weten dat je heel veel tijd steekt in het uitstippelen van al die mooie ritten door bossen en wijken. Ik heb de luxe om al jaren naast je op kop te rijden en dan vang ik wel het een en ander op. Zo ook het verhaal hoe je begonnen bent met fietsen en de liefde voor de fiets gegroeid is. Destijds leerde je een meisje kennen in Riemst maar met de bus duurde het drie uur eer je daar was en je moest ’s avonds op tijd terug thuis zijn, wat wilde zeggen dat je na de koffie al terug de bus moest opzoeken of je geraakte niet meer thuis. Daarom besloot je maar met de fiets naar Riemst te rijden (zo’n 40 km enkel) en zo werd je in de jaren ’60 ineens wielertoerist avant la lettre. Je gaf les in de BLO in Herk, waar men je na een tijd ook vroeg om het busvervoer te organiseren en de ritten van de bussen uit te stippelen. Zo kende je op den duur alle kleine wegen in de buurt. En daar profiteren wij nu mee van. Het geeft ons de luxe om maar gewoon te volgen en rond te kijken," aldus Paul.Een ontroerde Georges gaf aan dat hij al die jaren zelf ook genoten heeft van deze ritten maar nog meer van de gezellige sfeer in de groep.