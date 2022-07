Nieuwe transfersoap? PSG onderzoekt of het Neymar kan dumpen

Liever kwijt dan rijk: PSG zoekt na vijf seizoenen hoe te scheiden van sterspeler Neymar. De vraag is alleen wie de Braziliaan kan betalen. Of hoe de dreigende woorden van voorzitter Al-Khelaifi een nieuwe transfersoap in gang hebben gezet.

“We willen niet meer flashy en bling bling zijn”, zo sprak Nasser Al-Khelaifi onlangs na een elfde seizoen zonder de ultieme droom, winst van de Champions League. En voegde hij er nog aan toe. “We moeten weer nederig worden. We verwachten dat onze spelers meer doen dan vorig seizoen. Veel meer. Ze moeten gedisciplineerd zijn, op en naast het veld. Wie in zijn comfortzone wil blijven en niet wil vechten, wordt aan de kant geschoven. We willen spelers die trots zijn om PSG te vertegenwoordigen en klaar zijn om te vechten.”

144 matchen

De dreigende taal was het van de voorzitter en CEO van PSG op de vraag of Neymar deze zomer zou vertrekken. Al-Khelaifi moet vaststellen dat Neymar, gekocht voor 222 miljoen euro en nog steeds de duurste transfer ooit, hem nog geen Champions League kon schenken. De Braziliaan telt nochtans 100 goals en 60 assists in 144 matchen. ‘Slechts’ 144 wedstrijden. Want door blessures miste Neymar in die vijf jaar meer dan honderd matchen. Daardoor traint hij ook te weinig voluit en is hij een negatieve invloed in de kleedkamer. Omdat hij zich een “makkelijker” regime permitteert, trekt hij ook anderen daarin mee. Zoals Leandro Paredes of Angel Di Maria, die deze zomer transfervrij mocht vertrekken. Dat de Braziliaan ondertussen een jetset-leven leidt, is een doorn in het oog. Aan Kylian Mbappé heeft PSG véél meer.

Samen met de andere sterren Messi en Mbappé: nog altijd geen Champions League gewonnen. — © Action images via Reuters

En dus bekijkt PSG hoe het na vijf jaar kan scheiden van de Braziliaan, zo weet de immer goed geïnformeerde krant Le Parisien. De onvrede is nu zelfs wederzijds. De woorden van de voorzitter zijn bij Neymar in een verkeerd keelgat geschoten. Bovendien zou het hem ook niet zinnen dat Kylian Mbappé sinds zijn contractverlenging meer verdient. Mbappé is de best verdienende voetballer ter wereld, met 1,16 miljoen euro per week. Neymar krijgt ‘slechts’ 0,7 miljoen euro per week. Berichten dat Mbappé sinds zijn contractverlenging zelfs mee een vinger in de pap te brokken heeft, wat het sportieve beleid betreft, doen de interne vrede evenmin deugd. Zo wordt beweerd dat Mbappé een vertrek van Neymar wel ziet zitten. Dat zou dan weer voor wrevel zorgen bij Messi, van wie geweten is dat hij en Neymar dikke vrienden zijn. Wat er ook van zij, zeker is dat de Argentijn zijn maatje liever niet ziet vertrekken en de Neymar-saga hem dwarszit.

Nieuwe trainer

Maar misschien komt het niet zo ver. De nieuwe trainer Christophe Galtier sprak bij zijn voorstelling al meteen verzoenende taal. “Welke trainer zou niet zo’n speler in zijn team willen hebben? Ik weet precies wat ik van hem ga verwachten. Ik ga met hem praten en naar hem luisteren. Maar ik wil dat hij blijft. Voor ons is het altijd beter om een speler van zo’n kaliber te hebben.” Galtier heeft natuurlijk weinig keuze om iets anders te beweren. Het contract van Neymar werd vorig jaar nog verlengd tot 2026. Door een eenzijdige optie kon Neymar daar per 1 juli nog een contractjaar aan toevoegen. Wat hij ook deed. Met een verbintenis tot 2027 en een astronomisch loon PSG vreest dan ook dat het de Braziliaan niet aan de straatstenen kwijtraakt.

De Parijzenaars hopen ergens dat Chelsea nog een helpende hand reikt. Niemand die gelooft dat Thomas Tuchel met een dergelijke vedetten wil werken, maar in Londen zit ex-ploegmaat en landgenoot Thiago Silva, vriend van Neymar. Bovendien zou de nieuwe eigenaar, de Amerikaan Todd Boehly, minstens een grote naam naar Stamford Bridge willen halen. Om diezelfde reden werd Cristiano Ronaldo er al aangeboden. Wordt vervolgd, zoals elke goeie soap…