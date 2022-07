Hier kan wild de baan niet meer oversteken zonder waarschuwing voor bestuurders

Het wilddetectiesysteem op de N76 Weg naar Opglabbeek in Meeuwen, dat waarschuwt weggebruikers ter hoogte van de wild oversteekplaats via dynamische verkeersborden, is sinds deze morgen geactiveerd. Het systeem moet verkeersongevallen met groot wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen.

Gisteren in de loop van de dag legde de aannemer de laatste hand aan de installatie van het wilddetectiesysteem. Eerder al plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer langs beide kanten van N 76 ecorasters om het risico op ongevallen tussen wilde dieren en voertuigen te verminderen. Dat gebeurde aan beide zijden van de weg over een lengte van ongeveer 5 kilometer, van net na de Gestelstraat in Meeuwen aan het fietsoversteekpunt tot net voor de Henri Forirstraat in Genk. De afrastering vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn.

Met het wilddetectiesysteem kunnen de dieren op één gecontroleerde plaats aan de rand van het militaire domein, tussen Meeuwen en Wijshagen, de gewestweg oversteken. De lijndetectie registreert de dieren als ze de opening in de rasters passeren. Meteen worden de gekoppelde dynamische snelheidsborden geactiveerd, en wordt de weggebruiker gewaarschuwd dat er grotere zoogdieren in de buurt zijn die mogelijks de N 76 willen oversteken. (RDr)