80 jaar Patro Eisden: van kapelaan tot Amerikaan

In 1960 beleefde Patro zijn hoogtepunt met de doorbraak naar de Eerste Klasse waarin het één seizoen zou spelen. Nadien speelde paars-wit meer dan de helft van zijn bestaan in Tweede Klasse. In 2005 zorgde het faillissement voor een dieptepunt. Onder impuls van voorzitter Robert Stevens zette Patro in 2010 de heropstanding in. Vanaf 2016 raakte de enig overgebleven ‘mijnclub’ in buitenlandse handen: via de Chinese-Brit Wayne Woo, over de Nederlandse-Iraniër Salar Azimi tot de huidige Amerikaanse Common Group vertegenwoordigd door voorzitter Coley Parry. Die pakte nu, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag, uit met de rehabilitatie van het originele clublogo. Onder het motto: trots op het verleden, grote ambities voor de toekomst! Lees: 1B.

