Adrie van der Poel zoekt verklaringen voor mindere vorm van Mathieu: “Aan zijn hartslagen zie je dat hij toch enige vorm van frisheid heeft”

Het gaat de slechte kant op met de vorm van Mathieu van der Poel. Donderdag moest hij al vrijwel meteen lossen uit het peloton. De Nederlander kwam dan wel weer aansluiten, maar verloor uiteindelijk toch dik tien minuten op winnaar Tadej Pogacar. Wat is er aan de hand? In onze podcast ‘De koers is van ons’ zoekt vader Adrie van der Poel naar verklaringen.

Heel veel contact heeft Adrie van der Poel niet met zijn zoon tijdens een grote ronde. “Het is niet omdat het nu wat minder gaat dat ik wel moet bellen, want als het goed gaat doe ik dat ook niet. We sturen wel wat berichtjes en zo”, aldus Adrie voor de start van de Tourrit in Binche donderdag.

Van der Poel werd vijfde in de openingstijdrit, maar was ook toen al niet tevreden over zijn prestatie. “Nee, want zijn wattages waren verre van wat hij normaal trapt in dat soort ritten”, aldus Adrie. “Hij stuurde me wel: oké, het was niet super maar gelukkig was het nat en kon ik veel op m’n techniek rijden. Achteraf blijkt dat een eerlijke uitleg te zijn. Dan kan je het natuurlijk eerst nog altijd wat steken op het feit dat je vijf weken niet gekoerst hebt. Maar na twee à drie dagen moet je al voelen dat het beter gaat en die indruk had ik dan niet.”

“Misschien is hij ook met het gedacht gestart dat hij er tijdens de eerste drie dagen toch niet hoefde te staan, wat vorig jaar wel het geval was”, vervolgt vader Van der Poel. “Dan vertrek je met een andere mentaliteit naar de Tour toe. Ambities voor de gele trui waren er een heel klein beetje, maar veel minder dan vorig jaar. Wat denk ik ook terecht was. Mits goede benen had het er wel in gezeten. Er lagen de voorbije dagen kansen voor hem. Ik denk dat een goede Mathieu dan wel echt zou meedoen en er niet ver van zou zitten, maar een minder goede Mathieu wordt ook gewoon gedwongen tot meerijden.”

Periode na Giro niet optimaal

Aan wat zou de mindere vorm van zijn zoon kunnen liggen? “Ik denk dat de week rust na de Giro niet optimaal is geweest. Ik zou het eerder omgedraaid hebben: eerst nog een week doorfietsen met lekkere afstanden, dan een dag of drie rusten en dan opnieuw beginnen”, zegt Van der Poel. “Dat lichaam is gewend om drie weken af te zien en in een bepaald ritme te leven. Volgens mij moet je dat eerder langzaam gaan afbouwen dan abrupt te stoppen.”

“Echt vakantie heeft hij die eerste week na de Giro niet genomen, hij heeft wel eens een koffieritje van een uurtje gedaan. Maar dat staat niet in verhouding met vijf à zes uur afzien natuurlijk. Maar uiteindelijk … Tegenwoordig hebben ze zo veel data, ze zullen er wel van uitgegaan zijn dat het goed kwam. Dat het iets langer duurt is ook niet erg, maar het lukt dan net niet. Wat je ook niet mag vergeten: de Giro is geen Tour, hé. In de Giro heb je een aantal goede renners, hier heb je heel veel goede renners. Daar zit ook al een verschilletje in.”

Is Van der Poel iemand die nu ‘pissed off’ rondloopt? “Ja, natuurlijk. Als je gewend bent om op jouw terrein altijd mee te doen en koers te maken … Vanaf vandaag (gisteren, red.) komen de kansen voor de ontsnappingen die heel lang kunnen meegaan. Als je dan niet mee kan doen is dat wel sneu.”

Prima hartslag

Kan hij er nog door komen deze Tour? “Het kan ja, het kan”, denkt Van der Poel. “Ik kijk wel naar zijn hartslagen en die zijn relatief laag als hij gewoon in het peloton zit. Dus dat hoeft geen slecht teken te zijn. Zijn maximumpolsslag is ook nog vrij hoog. Dat zou je met de specialist van de ploeg moeten overleggen, maar voor mij zijn dat wel dingetjes waaraan je ziet dat het nog alle kanten uitkan. En dan is het nog te hopen dat het de goeie kant uitgaat.”

“Als je gemiddelde hartslag maar 120 is over zo’n rit … Ik verzin het niet, je kan het zelf nagaan op Strava. Daar zet hij alles op. Woensdag was zijn gemiddelde polsslag 144 en zijn maximale 194 dus dan denk ik toch dat hij enige vorm van frisheid heeft.”

