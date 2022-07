Winst Japanse beurs omlaag na neerschieten voormalig premier Abe

Op de Japanse beurs is vrijdag direct gereageerd op het neerschieten van de voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe. De dagwinst van de toonaangevende hoofdindex Nikkei liep direct terug nadat het nieuws naar buiten kwam. De koers van de Japanse yen ging daarentegen onmiddellijk omhoog, omdat beleggers in de munt een soort veilige haven zien om snel even wat geld weg te zetten.

De Nikkei noteerde aan het einde van de handelsdag nog slechts 0,1 procent winst. Eerder op de dag stond de index er nog duidelijk beter voor, met een winst tot 1,5 procent op het koersenbord. De breder samengestelde graadmeter Topix ging het weekend in met 0,3 procent winst na winsten tot 1,4 procent voor de aanslag.

De Japanse yen steeg op dagbasis tot 0,5 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Kort na de aanslag op Abe was duidelijk het opveren van de koers te zien.

Het komt vaker voor dat een nationale munt na een grote gebeurtenis flink in waarde stijgt. Donderdag ging de koers van het Britse pond nog omhoog toen bekend werd dat premier Boris Johnson opstapt. “De valutamarkt is opgelucht dat Johnson eindelijk ontslag neemt, een deel van de politieke onzekerheid wegneemt die in het pond was ingeprijsd en de weg vrijmaakt voor een nieuwe premier”, aldus een analist van de firma Interactive Investor toen.