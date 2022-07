ROYALS. Nieuw record voor de Queen, zeldzame foto van Kate en William

Maak kennis met de hond van Kate en William, fiets mee met koningin Mathilde en ontdek hertogin Camilla als covergirl: de hoogtepunten van het reilen en zeilen in koninklijke kringen uitgelicht in dit overzicht.

Koningin Elizabeth II mag op 96-jarige leeftijd nog eens een record op haar naam schrijven. Nu premier Boris Johnson aftreedt, is zij de vorstin die de meeste eerste ministers onder haar zag dienen. Dat zijn er in totaal vijftien. Tot voor donderdag, de dag waarop de premier zijn ontslag aankondigde, waren dat er veertien net zoals koning George III. Nu heeft ze hem dus overtroffen. Om de langst regerende vorst ooit te zijn, moet ze nog twee jaar koningin blijven. Dan laat ze ook de Franse koning Lodewijk XIV achter zich.

© ISOPIX

Verplichte rust voor de Spaanse koningin Letizia. Zij moet al haar plannen annuleren, waaronder een journalistiek evenement, omdat ze positief is getest op het coronavirus. De Spaanse koning Felipe is volgens de berichten niet ziek, al speelde een besmetting hem wel parten in februari van dit jaar.

Heuglijk nieuws komt deze week uit Jordanië. Daar is Iman bint Abdullah II, de dochter van koningin Rania, verloofd. Het bewijs kwam er in de vorm van een foto waarop de prinses haar verloofde omhelst en een joekel van een ring draagt. Haar man in spe is Jameel Alexander Thermiotis. Hij werd in 1994 geboren in Venezuela, heeft Griekse roots en werkt in de financiële sector in New York.

© AFP

We zien ze vaak in het openbaar zonder dat ze affectie tonen, maar deze keer was het anders voor prins William en Kate Middleton. Zij gaven elkaar een bescheiden kusje tijdens een polomatch voor het goede doel in Windsor. “Bij een somber of meer formeel evenement zien we minder vaak aanrakingen tussen leden van de koninklijke familie dan bij een informeel evenement, waar het als passender wordt beschouwd”, aldus royalty watcher Myka Meier. Aanrakingen in het openbaar zijn wel typisch voor de Sussexes prins Harry en Meghan Markle, al zien we hen tegenwoordig een pak minder in het openbaar. Nog opvallend: Orla, de gezinshond van Kate en William mocht ook mee naar het evenement.

© ISOPIX

Over de hertogin van Cambridge gesproken: ze heeft opnieuw haar talent als amateurfotograaf getoond. Deze keer schopte een portret van Camilla Parker Bowles het tot cover van het natuurmagazine Country life. Op het beeld zit de hertogin van Cornwall, die gastredacteur is van het nummer, in een blauwe jurk en cardigan naast een mandje met bloemen. Het blad komt uit op 13 juli, vier dagen voor Camilla’s 75ste verjaardag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onze koningin Mathilde kruipt op de fiets. Op 20 januari 2023 blaast ze vijftig kaarsen uit en voor die gelegenheid vraagt ze dit najaar aandacht voor mentaal welzijn. Ze zal de tien provincies doorfietsen of wandelen. De tochten van maximaal twintig kilometer te voet en dertig kilometer per fiets vinden plaats tussen juli en december van dit jaar onder het motto Samen in beweging voor het mentale welzijn. Op woensdag 13 juli vertrekt ze in het West-Vlaamse Zedelgem.