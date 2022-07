Mick Jagger maakt in beste Nederlands grap over Frans Bauer tijdens concert

The Rolling Stones-zanger Mick Jagger (78) heeft donderdagavond zijn beste Nederlands uit de kast gehaald tijdens een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Een opmerking van een boze fan deed op sociale media zijn ronde, nadat de band paar weken geleden hun concert had afgelast vanwege een coronabesmetting: “Voortaan ga ik liever naar Frans Bauer. Die is nooit ziek”. Die opmerking schoot de zanger niet voorbij op sociale media, want hij maakte er speels een grap over tijdens het concert.