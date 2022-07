Betty uit ‘Big Brother’ weegt nu meer dan 100 kilo: “Ik ben het kotsbeu om me te moeten verstoppen of excuseren”

Betty Owczarek (46), bekend van Big Brother, trekt zich niets meer aan van de weegschaal. Op Tiktok postte ze een filmpje waarop ze aangeeft dat ze de 100 kilo voorbij is, maar dat zorgt er absoluut niet voor dat ze minder gelukkig is. “Een gans leven op een krop sla en twee croutons leven interesseert me niet meer”, klonk het op sociale media.

Hoewel Betty helemaal achter body positivity staat en trots is op haar lichaam, besloot ze het filmpje op sociale media toch te verwijderen. Nochtans gaf ze duidelijk aan meer tevreden dan ooit te zijn met hoe ze eruitziet en dat wilde ze duidelijk met de wereld delen.

“De 100 kg voorbij. En eigenlijk kots- en kotsbeu om me te moeten verstoppen en me ervoor te moeten excuseren of verantwoorden. Ja, ik weet dat ik ben aangekomen, want ik heb ook een spiegel en zelfs een weegschaal. En oh ja, ik was vroeger magerder en ben veel veranderd 22 jaar na ‘Big brother’, madame en meneer. Een gans leven op een krop sla en twee croutons leven interesseert me niet meer. Ik wil gewoon nog serieus zijn als het nodig is en leute maken als ik het nodig vind én met vetkwabben, het zij zo. Ik ben wie ik ben. En nu feesten”, schreef ze op sociale media.

Betty was lange tijd op dieet en slikte in het verleden zelfs dieetpillen, maar die tijd lijkt nu definitief voorbij te zijn.