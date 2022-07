Takelwagen met vervallen keuring bij controle in Tongeren uit verkeer gehaald

Bij verkeerscontroles in Tongeren is de bestuurder van een takelwagen geverbaliseerd omdat de keuring van zijn voertuig was vervallen. Een ander voertuig dat zonder keuring reed, werd naar de autokeuring geëscorteerd en kreeg daar het verdict: verboden tot het verkeer gezien de slechte staat.

Van nog 7 andere voertuigen die aan de kant werden gezet woensdag of donderdag bleek de keuring vervallen te zijn. Eentje was al sinds 2019 verlopen een andere had handelaarsplaten op het voertuig hangen. Een bestuurder die rondreed met een voertuig met verlopen keuring bleek ook nog eens onder invloed te rijden van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Uiteindelijk moest het voertuig worden getakeld omdat de bestuurder weigerde zijn voertuig te verplaatsen en dit hinderlijk stond voor het andere verkeer. Ook een bestuurder die rondreed met een ongekeurde aanhangwagen kreeg een boete.

Inbeslaggenomen

Twee voertuigen werden in beslag genomen en getakeld omdat ze niet verzekerd, niet gekeurd en niet ingeschreven waren. De kentekenplaten werden inbeslaggenomen wegens misbruik. Een bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat zijn aanhangwagen niet hetzelfde kenteken droeg dan het trekkend voertuig en omdat de verlichting van de aanhangwagen niet werkte.

Andere overtredingen die werden vastgesteld was het niet dragen van de veiligheidsgordel (2), sturen en intussen gsm’en (6), foutparkeren (21) en rijden in een verboden richting (3). Er werd een kleine hoeveelheid weed in beslag genomen.

Snelheid

Donderdag werd er geflitst op de Schaapsweide (50 km/uur) en de Luikersteenweg (70 km/uur) . Van de 802 voertuigen die de camera passeerden reden er 121 sneller dan toegelaten. De zwaarste overtreding werd vastgesteld op de Schaapsweide. Daar reed een bestuurder 85 km/uur, wat 35 km/uur te snel is. mm