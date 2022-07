Topscorer Emma Meesseman dirigeert Chicago Sky naar zege, ook Julie Allemand maakt indruk

Overwinning voor Chicago Sky in de WNBA donderdagavond met een glansrol voor een landgenote. Emma Meesseman was tegen Indiana topschutter en werd verkozen tot MVP, ook die andere Belgian Cat Julie Allemand speelde prima. Chicago won met 84-93.

Meesseman liet in totaal 20 punten, 6 rebounds en 3 assists optekenen. Niemand deed beter. Vooral in het derde kwart van de wedstrijd maakte Chicago het verschil, toen ook Julie Allemand op het veld stond. In 20 minuten zorgde Allemand uiteindelijk voor 9 punten, 3 rebounds en 2 assists. Ook niet slecht.

Chicago is uitstekend op dreef en blijft dankzij de zege tegen Indiana aan de leiding staan in de WNBA . Las Vegas heet één keer meer verloren. Chicago speelt dinsdag zijn volgende competitiewedstrijd, Meesseman moet zondag wel aan de bak in de prestigieuze All-Star game voor eigen publiek in Chicago.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen