Cooper (8) werd in de borst geschoten, ook tweelingbroer geraakt: de jongste gewonden van Highland Park

De tientallen gewonden waren tussen 8 en 85 jaar oud, zo werd na de schietpartij in Highland Park bekendgemaakt. Nu heeft de familie het verhaal gedeeld van de jongste slachtoffers. Cooper Roberts (8) “vecht zo hard als hij kan” voor zijn leven nadat hij in de borst werd geschoten. Zijn tweelingbroertje en moeder werden ook geraakt. Als Cooper het haalt, wacht hem “een nieuw normaal”, vertelde een woordvoerder donderdag: hij is verlamd vanaf zijn middel.

Keely en Jason Roberts gingen maandag samen met hun zoontjes Cooper en Luke, een 8-jarige tweeling, naar de Fourth of July parade in Highland Park, zoals ze wel vaker deden. De parade in de voorstad van het Amerikaanse Chicago was nog maar goed en wel begonnen, toen de 21-jarige Robert Crimo de toeschouwers onder vuur nam vanop een dak.

Cooper werd in de borst geraakt, zijn moeder in haar voet en been, zijn broertje kreeg kogelfragmenten in het been. Cooper werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevlogen. Een woordvoerder van de familie, Anthony Loizzi, liet donderdag weten dat Cooper Roberts nog steeds in kritieke maar intussen stabiele toestand verkeert. Hij wordt in het universitaire kinderziekenhuis van Chicago in een coma gehouden en wordt beademd. Volgens een GoFundMe, die geld wil inzamelen voor zijn medische kosten, werd de jongen al meermaals geopereerd. Woensdagavond onderging hij opnieuw een operatie, aldus Loizzi, waarbij “dokters erin slaagden zijn buik dicht te maken”.

Volgens de woordvoerder sneed de kogel Coopers ruggengraat af. De actieve jongen, die hield van voetbal, baseball en football, zou verlamd zijn vanaf zijn middel. “Het zal een nieuw normaal zijn voor hem voortaan”, aldus Loizzi. De familie is niet zeker “of hij al dan niet opnieuw zal kunnen wandelen in de toekomst”.

Ook moeder en broer gewond

“Het is een emotionele tijd voor iedereen in hun kring”, zei Loizzi. “En, weet je, als je Keely kent: ze is gewoon een vechter. Het klinkt alsof Cooper dat deel van haar heeft. Hij vecht zo hard als hij kan.”

De familie Roberts. — © GoFundMe

Coopers moeder Keely, hoofd van de lokale koepel van basisscholen, werd zelf geraakt in haar voet en been. “Nadat ze haar tweede operatie had en dan het nieuws kreeg dat Coopers ruggengraat afgesneden was, zei ze aan de dokters en verplegers dat ze haar uit het ziekenhuis moesten ontslaan of dat ze zelf zou vertrekken omdat ze bij haar zoon moest zijn”, aldus Loizzi.

De tweelingbroer van Cooper, Luke, kreeg kogelfragmenten in zijn onderlichaam. Meerdere daarvan werden verwijderd, maar sommige werden in zijn lichaam gelaten omdat “verwijdering meer schade zou aanrichten”, volgens Loizzi. De jongen mocht het ziekenhuis al verlaten.

Luke en Cooper “zijn meer dan tweelingen, ze zijn beste vrienden, partners in crime”, volgens hun zus Payton (26), die niet meeging naar de parade. Ze noemde Cooper “de grappigste, meest innemende verhalenverteller die je ooit zal ontmoeten”. De jongen kon nog niet met zijn familie praten sinds de schietpartij.

“Ik zag dat mama dood was, maar bleef lopen”

Donderdag is in Highland Park een wake gehouden bij foto’s van de zeven dodelijke slachtoffers van de schietpartij, over wie intussen steeds meer details bekendraken. Zo vertelde de dochter van Katherine Goldstein (64), Cassie (22), over hoe ze haar moeder aanmaande te rennen. De jonge vrouw dacht eerst dat ze vuurwerk hoorde, maar toen ze omhoog keek, zag ze Robert Crimo vanop het dak schieten. “En ik zei haar dat het een schutter was en dat ze moest lopen”, vertelde Cassie Goldstein aan NBC.

Cassie en haar moeder liepen naast elkaar weg, maar Katherine werd in de borst geraakt door een kogel en viel neer. “Ik wist dat ze dood was”, aldus Cassie. “Ik zei haar gewoon dat ik van haar hield, maar ik kon niet stoppen, want hij was nog aan het schieten op iedereen naast mij. Dus bleef ik gewoon lopen en ik verstopte me achter een vuilnisbak.” Toen de schietpartij stopte, ging Cassie terug naar haar moeder.

Het zevende slachtoffer, dat dinsdag in het ziekenhuis overleed, is ondertussen geïdentificeerd als Eduardo Uvaldo (69).