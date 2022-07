Amerikaanse fiscus onderzoekt audit tegen twee tegenstanders van Trump

De Amerikaanse belastingdienst heeft donderdag aangekondigd dat het om een onafhankelijk onderzoek heeft gevraagd naar de zeldzame audit waaraan twee tegenstanders van Donald Trump werden onderworpen. Een daarvan is James Comey, FBI-directeur tot hij in 2017 door Trump werd ontslagen. De andere is Andrew McCabe, James Comey’s plaatsvervanger.

Beiden werden onderworpen aan een uitgebreide controle van hun belastingaangiften toen de Republikeinse miljardair nog in het Witte Huis zat.

Slechts een paar duizend Amerikanen moeten die controle elk jaar ondergaan en zij worden verondersteld volledig willekeurig te zijn gekozen. Hoe de twee, beiden tegenstanders van de voormalige president vanwege hun rol in het Rusland-onderzoek, allebei konden worden geselecteerd, heeft vragen opgeroepen.

“Misschien is het toeval, of misschien heeft iemand de belastingdienst bedrogen om achter een politieke vijand aan te gaan. Gezien de rol die Trump in ons land wil blijven spelen, moeten we het antwoord op die vraag weten”, zei Comey tegen de New York Times, die het onderzoek onthulde.

Donald Trump zelf weigert al jaren zijn belastingaangifte vrij te geven.