“Voormalig Japans premier Shinzo Abe neergeschoten tijdens speech”

De voormalige Japanse premier Shinzo Abe (67) zou vrijdag neergeschoten zijn toen hij een speech hield in de stad Nara. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een hartstilstand.

Volgens een reporter van de Japanse openbare omroep NHK hoorde hij tijdens Abes toespraak twee schoten, waarna de voormalige premier in elkaar zakte. Abe leek te bloeden uit zijn borstkas nadat hij, volgens de eerste berichten, in de rug geschoten zou zijn. Op beelden van de aanval is een rookwolk te zien achter het voormalige staatshoofd.

De brandweer zei aan NHK dat Shinzo Abe geen teken van leven vertoont. Kyodo News bericht dat de premier buiten bewustzijn was en een hartstilstand leek te hebben.

Een getuige vertelde aan NHK dat het eerste schot Abe achterwaarts deed struikelen, en dat hij na het tweede schot neerviel. Volgens de getuige liep de aanvaller daarna niet weg, maar bleef hij gewoon staan.

De politie meldt dat een man opgepakt is. De verdachte zou een veertiger zijn.

Abe Shinzo, die de langst dienende premier van Japan was, tot in 2020, was rond 11.30 uur lokale tijd een speech aan het geven op straat in de westelijke stad Nara voor de verkiezingscampagne van een kandidaat van de liberale democratische partij.

© AFP

© via REUTERS