Daarom draagt Wout van Aert na de finish zo’n zwart bakje aan zijn pet: “Ze willen weten wat ik dat uur na de wedstrijd vertel”

Het is de aandachtige kijker waarschijnlijk al opgevallen: na de finish heeft Wout van Aert altijd een zwart bakje achter zijn Hema-cap. Dat is een opname-apparaatje voor de Netflix-serie waaraan zijn team Jumbo-Visma meewerkt, net als zeven andere teams, waaronder Quick-Step Alpha Vinyl. Een achtdelige serie die volgend jaar in de eerste helft wordt uitgezonden.