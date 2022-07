Arnaud De Lie verlengt bij Lotto Soudal en duikt even op in het Tourcircus: “Toch nog liever de Ronde dan de Tour”

Arnaud De Lie (20) dook gisteren in Longwy op in het Tourcircus. Hij woonde de aankomst bij en maakte van de gelegenheid gebruik om ’s avonds zijn contractverlenging te tekenen. Zelf zegt hij nog niet klaar te zijn voor de Tour. De Vuelta moet volgend seizoen zijn allereerste grote ronde worden, maar gisteren mocht hij al eens snuffelen aan het wielerevent van het jaar. Longwy ligt niet ver van zijn voordeur, dus hij kwam zelfs met de fiets. Helemaal onder de indruk raakte hij nog niet. “Eigenlijk kijk ik toch nog het liefst thuis.”

Hoe was het om eens een kijkje te komen nemen in de Tour?

“Ik heb me best wel vermaakt, maar ik volg de koers eigenlijk toch nog het liefst thuis met mijn familie. Wij zijn echte koersliefhebbers thuis. Ik kan niet goed uitleggen waarom, maar mijn hart bonkt toch feller als ik thuis naar de televisie kijk dan op de koers zelf.”

Is de Tour de wedstrijd waar je als kind al warm voor liep?

“Koersen als de Ronde van Vlaanderen en Roubaix spreken me nog iets meer aan door de authentieke koerssfeer. De fans in ons land kennen elke coureur. In de Tour heb je meer gelegenheidssupporters die een keertje komen kijken en alleen Wout van Aert kennen. In Vlaanderen herkennen ze de kleinere renners zoals ik ook. Dat neemt niet weg dat ik al sinds ik een jaar of zes ben, samen met mijn vader de Tour volg. Dat was een soort van routine in de zomervakantie.”

Wat zijn zo de momenten die je zijn bijgebleven?

“Ik herinner me nog heel wat dingen. Zoals toen Froome de Ventoux op liep, een ontsnapping met Monfort en de broertjes Schleck, Gilbert die in de Belgische driekleur won, Cancellara die viel in de rit naar de Muur van Hoei… We zijn ook eens gaan kijken naar een tijdrit in Annecy (in 2009 toen Contador won, red.) en naar een rit die in Luxemburg voorbij kwam, maar toen was ik nog erg jong. Uiteraard droom je ervan om ooit de Tour te rijden. Als nieuweling begon dat en toen ik vorig jaar de stap naar de profs zette, besefte ik dat ik op de goede weg ben.”

Heb je alle etappes gevolgd dit jaar? Wat was je indruk?

“Zeker. Ik zit voor Caleb te supporteren. Hij heeft alleen nog maar pech gehad. Hij is snel, dus het tij zal nog wel keren. Daarnaast zag ik een sterke prestatie van Yves Lampaert en een grootse Van Aert. Hopelijk kan er nog iemand van Lotto-Soudal winnen. Caleb is goed, dat zie ik. Hij krijgt nog drie of vier kansen. Ik hoop zeker nog iemand van de ploeg juichend over de streep te zien komen.”

Lampaert is net als jou een ‘farmer’s son’. Deed zijn uitspraak jou iets?

“Zeker. Net als hij ben ik ook trots dat ik op een boerderij opgroeide en wil ik dat de stiel blijft bestaan omdat we boeren nodig hebben. Het is mooi dat hij aan de hele wereld kon laten zien dat hij trots is dat hij op een boerderij opgroeide.”

Hoop je er volgend jaar zelf bij te zijn?

“Ik denk niet dat ik daar al aan toe ben, maar een eerste grote ronde moet kunnen. We mikken op de Vuelta. Dat kan een ideale trampoline zijn.”

In het rennershotel in Nancy zette je ’s avonds je krabbel onder je contractverlenging. Het heeft eventjes geduurd voor je toehapte. Waarom ging je uiteindelijk overstag?

“Ik ben blij dat het afgerond is. Nu kunnen we aan een volgende hoofdstuk samen beginnen. Ik voel me goed in de ploeg, heb een goeie band met de staf en de renners. Lotto-Soudal is een Belgisch team en daar ben ik best gevoelig voor. Alle beloftes die me voor dit seizoen gedaan werden, kwam het team ook na. Ik krijg het volste vertrouwen. Als we mijn kaart trekken, rijdt het hele team 100 procent voor mij. Er is dus geen enkele reden om van omgeving te veranderen.”

Je bent nog jong. Was het jouw beslissing om maar voor twee jaar te tekenen of wou je liever een langer contract?

“De ploeg stuurde aan op een deal voor meer dan twee jaar, maar ik wou niet in een soort van comfortzone terechtkomen na enkele jaren. Ik heb die spanning nodig. Met een beetje peper in mijn gat presteer ik beter.”

Welke aspecten waren belangrijk voor jou om bij te tekenen?

“Ik rij volgend jaar een gelijkaardig programma. Ik mocht al eens van een paar semi-klassiekers zoals Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen proeven. Ik kwam nog een paar procentjes te kort in die koersen, maar in 2023 wil ik er proberen mee te doen voor de overwinning, ook in Kuurne-Brussel-Kuurne bijvoorbeeld. Wedstrijden zoals Nokere Koerse (waar De Lie derde werd, red.) wil ik voluit proberen te winnen. Die aankomst bergop met kasseitjes, dat ligt me. Ook de GP Samyn wil ik graag op mijn palmares omdat het de opener van het Waalse seizoen is.” (grijnst)

Hoe beoordeel je de eerste zes maanden van je profcarrière?

“Ik zit aan ongeveer een overwinning per maand. Natuurlijk had ik dat niet verwacht. De balans is overwegend positief, maar er waren ook negatieve dingen. Het kan zeker nog beter. Ik ga me nog voor de volle 100 procent op het tweede deel van het seizoen storten.”

Je boekte zes overwinningen als neoprof. Daar kunnen je leeftijdsgenoten alleen maar van dromen. Wat kan er dan nog beter?

“Mijn sprint op het BK was een catastrofe. Ik heb hem nog 15 keer herbekeken. Na die ontgoocheling deed het deugd om eventjes van de fiets te blijven. Ik heb zes dagen niet getraind. Na drie dagen begon ik het te missen, maar ik heb me er voor één keer toch aan gehouden. Ik heb op de boerderij geholpen en ben twee keer gaan lopen. Dat heeft me geholpen om mijn zinnen eventjes te verzetten zodat ik er nu weer vol gas tegenaan kan gaan.”

Ben je niet heel streng voor jezelf? Je eindigde zesde in je allereerste BK bij de profs.

“Als je de benen hebt om te winnen of het podium te halen en je rijdt een slechte sprint, maar eindigt toch nog op een fiets van de winnaar, dan moet je ontgoocheld zijn. Al sinds mijn jeugdjaren ben ik kritisch voor mezelf. Ik wil beter worden en dat kan alleen op die manier.”