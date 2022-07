Wet beschermt voortaan ook tegen discriminatie op basis van medisch verleden

De antidiscriminatiewetgeving beschermt werknemers binnenkort ook tegen discriminatie op basis van een medisch verleden, en niet langer alleen op basis van een huidige of toekomstige gezondheidstoestand. Een wetsvoorstel van Vooruit-Kamerlid Anja Vanrobaeys in die zin kreeg donderdagavond groen licht in de Kamer.

De huidige antidiscriminatiewetgeving beschermt werknemers tegen discriminatie op basis van hun huidige gezondheidstoestand of een toekomstige, denk aan een zwangerschap. Maar de wet beschermt niet expliciet tegen een ziekte uit het verleden. Een werknemer die kanker gehad heeft en een job ontzegd wordt, omdat de werkgever vreest dat hij of zij zal hervallen, is dus in principe niet beschermd door de wet, hoewel een collectieve arbeidsovereenkomst uit 2008 dat wel doet. Een studie van de Universiteit Gent toont desalniettemin aan dat wie genezen is van kanker en opnieuw aan het werk wil, toch nog vaak wordt gediscrimineerd.

Een wetsvoorstel van Vooruit-Kamerlid Anja Vanrobaeys, dat mee ondertekend werd door parlementsleden van PS, CD&V, Open VLD, Ecolo en Groen, sluit dat hiaat in de antidiscriminatiewet. Dat gebeurt op aanbeveling van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Het voorstel kreeg donderdagavond groen licht in de plenaire vergadering van de Kamer.