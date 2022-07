Kamer stemt in met voordracht Kattrin Jadin voor Grondwettelijk Hof

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond ingestemd met de voordracht van MR-Kamerlid Kattrin Jadin om in het Grondwettelijk Hof te zetelen. Daar was een tweederdemeerderheid voor nodig.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf rechters: zes Franstaligen en zes Nederlandstaligen, zes ervaren juristen en zes gewezen politici. De aanduiding van nieuwe leden veroorzaakt doorgaans weinig rumoer, maar twee jaar geleden ontaardde de kandidatuur van huidig federaal minister Zakia Khattabi (Ecolo) in een polemiek omdat de MR zich verzette.

Nu was het de beurt aan de Franstalige liberalen om een opvolger aan te duiden na het vertrek van Jean-Paul Moerman, die met pensioen ging. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez schoof aanvankelijk Jean-Luc Crucke naar voren. Die nam begin dit jaar ontslag als minister van Begroting in de Waalse regering na een geschil met Bouchez over een fiscale hervorming. Crucke liet enkele weken geleden echter verstaan dat hij politiek actief wou blijven.

De MR kwam dan met de 41-jarige Duitstalige politica Kattrin Jadin op de proppen. Omdat een partij wettelijk gezien twee kandidaten moet voorstellen, schoof de MR ook Kamerlid Nathalie Gilson naar voren. Jadin haalde donderdagavond de tweederdemeerderheid in de Kamer en wordt zoals verwacht als eerste kandidate naar voren geschoven.