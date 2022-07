VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 7 (Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles). Voert gele Tadej Pogacar op ‘zijn’ berg de volgende show op?

Dit is de eerste echte clash bergop. De Super Planche des Belles Filles kan dé springplank worden voor de ondertussen al in het geel stekende Tadej Pogacar naar een potentiële derde Tourzege. Al blijft Parijs na de zevende rit nog bijzonder ver. Kunnen er grote verschillen gemaakt worden op deze kuitenbijter van zeven kilometer die gemiddeld 8,7 procent stijgt? Dat is afhankelijk van het koersgedrag van de Tourfavorieten. En vooral hoe Pogacar met de tegenstand omspringt.

Kort

* Start: om 13.05 uur

* Aankomst: vanaf 17.17 uur

* Afstand: 176,3 km (defilé van 3,1 km)

Het parcours:

In deze rit valt er tot drie keer toe punten te verdienen voor de bolletjestrui. Eerst na 107 km op de top van de Col de Grosse Pierre en daarna op de Col des Croix (136,1 km). Beiden kreeg het label van derde categorie mee. De eerste beklimming is 3,1 km lang en loopt gemiddeld 6,4 procent omhoog. De tweede klimt 3,2 km lang aan een gemiddelde van 6,3 procent. De laatste honderd kilometer door de Vogezen en de Haute-Saône gaat het doorlopend op en af.

De tussenspurt ligt net voor de top van het eerste colletje. Het is niet bepaald een plaats voor pakweg Fabio Jakobsen om mee punten te proberen te vergaren.

De rit zelf telt 2636 hoogtemeters. Niet te zwaar, maar het zit allemaal gebald in die allerlaatste col.

Onze sterren:

Automatisch komen we opnieuw bij Tadej Pogacar uit die al twee dagen op rij met de tegenstand speelt. Al is er één vaststelling: de slottijdrit van de Tour 2020 uitgezonderd, kroonde deze col van eerste categorie als dagwinnaar in de eerste week van la grande boucle nooit de toekomstige eindwinnaar. Maar het is ook nooit een pannenkoek die daar wint. Zie Fabio Aru in 2017, of Dylan Teuns in 2019.

Dé grote vraag is of de nog altijd maar 23-jarige Sloveen het nu al interessant vindt om het geel na zeven dagen super stevig te dragen. ‘Pogi’ heeft wél het karakter van een kampioen om geen enkele kans onbenut te laten. Zie Longwy. Desnoods geeft hij dan de volgende dagen richting Zwitserland het geel nog even weg. Al is het gebergte natuurlijk ander terrein dan dat wat we al kregen. En hoorden we in Longwy niet uit de mond van de Sloveen dat je het geel altijd met de nodige trots draagt?

Er is natuurlijk de kans dat een marathonvlucht tot het einde gaat, al zijn er na Wallers en Longwy weinig jongens die de voorbije dagen op ‘reserve’ konden rijden. Anderzijds is dit toch wel één van die etappes die de klassementsrenners graag zelf willen winnen. Met dagwinst als boost. Voor de kandidaat-Tourwinnaar in kwestie én de ploeg. Zo liep het ook in Longwy waar Pogacars ploegmaten de nieuwe leider vooruit stuwden naar zijn toch al zevende Tourritzege.

*** Tadej Pogacar

** Jonas Vingegaard, Primoz Roglic

* Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas, Jakob Fugslang

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het draait allemaal rond de Super Planche des Belles Filles. Het is een lastige col, want de laatste twee kilometer zitten er zones in van 20, tot zelfs eentje van 24 procent dicht bij de finish. De eerste kilometer klimt ook al gemiddeld 13 procent, maar er mag verwacht worden dat de kandidaten-dagwinnaars tot de laatste twee kilometer wachten. Bovenop de top liggen er naast de dagbloemen ook tien punten voor het bergklassement te wachten. In principe kan Magnus Cort Nielsen, de man van de voorbije dagen, ook deze dag overleven in de bolletjestrui. Het zou ons niet verwonderen indien de Deense Viking nog eens meegaat in de vlucht om die puntjes op de colletjes van derde categorie (2 voor de eerste) mee te grabbelen. In de etappe naar Longwy voelde hij wel de inspanningen van de voorbije week, dat wel.

© BELGA

Dit moet u nog weten:

* Het belooft vandaag een zonnige zomerdag te worden. Zelfs boven op La Planche lijkt het erop dat de zon zal schijnen.

* Het is niet de eerste Tomblaine – La Planche des Belles Filles uit de Tourgeschiedenis. Tien jaar geleden waren de start- en finishplaats ook gelijk. Al was de etappe dan 199 km lang. Chris Froome won de rit en Bradley Wiggins was leider. Het was de allereerste keer dat Froomey toesloeg en de liefde van organisator Amaury Sport Organisation werd alleen maar groter voor deze plek.

* La Planche des Belles Filles is een ontdekking van de tandem Christian Prudhomme-Thierry Gouvenou die dit skistationnetje in het massief van de Vogezen graag frequenteert. In elf jaar tijd is het al de zevende keer dat de Tour halt houdt op deze col in Plancher-les-Mines, een voormalige mijnstreek. Vooral twee jaar geleden nam de berg direct een aparte plaats in de geschiedenis in toen Tadej Pogacar in de afsluitende tijdrit vanuit Lure diens landgenoot Primoz Roglic uit het geel reed en zich de eindzege toe eigende.

* Het is zelfs de derde keer dat Tomblaine als startplaats fungeert. In 2014 was dat met Gérardmer La Mauselaine als finish. Toen won de Biel Kadri de rit en droeg Vincenzo Nibali het geel. De onbekende Fransman van AG2R-La Mondiale zou in zijn carrière slechts drie zeges behalen, met de Tourrit verruit als zijn strafste stoot.

* Tomblaine is de hoofdplaats van het kanton Meurthe-et-Moselle. Het stadje telt 9500 inwoners.

* La Planche des Belles Filles werd na het aanleggen van een gravelstrook omgedoopt tot Super Planche des Belles Filles. Daarmee eindigt deze berg 105 meters hoger dan vroeger. En dat zal Dylan Teuns geweten hebben want drie jaar geleden behaalde hij er zijn eerste Tourritzege.

* De col heeft een leuke naam, maar de legende achter La Planche des Belle Filles is wreed. Bij de bezetting door Zweedse huurlingen tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) vluchtten jonge meisjes uit het dorp Plancher-les-Mines naar de berg om te ontsnappen aan de wreedheden. Ze verkozen van de berg te springen in de plaats van misbruikt te worden en belandden in wat l’Étang de Belles Filles is geworden.

*** La Planche des Belles Filles is op zondag 31 juli het eindpunt van de allereerste Tour de Frances des Femmes avec Zwift. Die dag is Lure het vertrekpunt, bekend van de klimtijdrit van 2020 waarin Tadej Pogacar zijn landgenoot Primoz Roglic naar de filistijnen reed.