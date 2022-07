Brussels politievoertuig botst met wegvluchtende motorfiets

In de stad Brussel is donderdagavond een aanrijding gebeurd tussen een politievoertuig van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en een bromfiets. Dat schrijft Bruzz en wordt door de politie bevestigd aan Belga. Het ongeval gebeurde aan een kruispunt grenzend aan het Rouppeplein, nadat de bestuurder van de bromfiets probeerde weg te vluchten. De verdachte komt er met licht verwondingen vanaf.

De Brusselse politiezone Zuid (Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis) doet de vaststellingen en verzorgt de communicatie over het incident, omdat de politiezone in kwestie betrokken partij is. De bestuurder van de brommer werd opgemerkt door een patrouille zonder helm en zonder nummerplaat. De politie wilde hem interpelleren, maar daarop nam de verdachte de vlucht.

“Er werd een achtervolging ingezet door de politie van Brussel Hoofdstad Elsene, waarbij de bromfiets in aanrijding kwam met het dienstvoertuig. De bestuurder van de brommer is daarbij lichtgewond geraakt aan de schouder en aan de arm”, vertelt Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Zuid.

De agenten zijn niet gewond geraakt. De verdachte is naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging en zal nadien ondervraagd worden.