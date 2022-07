Op stap met de wijnaankopers: “Bulkwijn is erg belangrijk voor ons, het geeft ons vrijheid”

Zelden een wijnaankoper zo veel stress zien hebben. In het lab van Michel Gayot in Beaune staan meer dan 150 stalen klaar. Van Chablis tot Mâcon. Oogstjaar 2021. Anouck Delaere is Saint-Véran, de buur van Pouilly-Fuissé, aan het proeven. Zeven stalen staan op de proeftafel. Ze wikt en weegt: “Goh, de ene is al beter dan de andere, maar niet echt top.” Ze bekijkt haar verkooplisting van het voorbije jaar. “Ik heb voor dit jaar nog 20.000 flessen nodig. Wat? De prijs verdubbelt? Nee dat gaan we echt niet doen. Dat gaat de klant nooit aanvaarden.” Verdict? Geen Saint-Véran gekocht. De leverancier kijkt maar sip.