Belgische darters kunnen zich niet plaatsen voor tiende en elfde manche van de European Tour

Geen enkele van de vijf Belgische deelnemers heeft zich donderdag in het Engelse Barnsley weten te plaatsen voor de European Tour toernooien ET10 en ET11, die plaatsvinden in september.

In de kwalificaties voor de Hungarian Darts Trophy (ET10) konden Mike De Decker (PDC-63) en Brian Raman (PDC-110) zich plaatsen voor de ultieme voorronde. Daarin moest Raman met 6-3 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Chris Dobey (PDC-31). De Decker nam een 3-0-voorsprong tegen de Engelsman Stephen Bunting (PDC-21), maar verloor uiteindelijk met 6-5.

In de kwalificaties voor het German Darts Open (ET11) kon enkel Kim Huybrechts (PDC-34) doorstoten naar de ultieme voorronde. The Hurricane zette in zijn eerste wedstrijd de Australiër Gordon Mathers (PDC-77) met 6-4 opzij en dit met een gemiddelde van 110,54 per drie darts. Tegen de Nederlander Geert Nentjes (PDC-82) liep het fout. Huybrechts (PDC-34) moest met 6-3 het onderspit delven.

Dimitri Van den Bergh is als nummer twaalf op de ranking van de Pro Tour sowieso geplaatst voor de hoofdtoernooien.