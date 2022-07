Zesde Touretappe, zesde Limburgse toptiennotering. Kortom, de bronsgroene afvaardiging blijft zich dagelijks tonen in de best bezette wielerwedstrijd van de planeet. Donderdag deed Dylan Teuns zijn duit in het zakje. De Halenaar van Bahrain Victorious legde in Longwy beslag op een zesde plaats.