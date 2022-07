Onafhankelijke schepen Joren Mertens zette de politieke carrousel met burgemeesterswissel in Hamont-Achel in gang. — © Geert Van Baelen

Hamont-Achel

Nu het stof rond de politieke aardverschuiving in Hamont-Achel is gaan liggen, wil de onafhankelijke schepen Joren Mertens - spilfiguur in het hele debacle - zijn verhaal doen. “Lokale politiek is een vuil spel, ze proberen mij al langer te pakken”, klinkt het. Politieke tegenstanders vinden dat hij “spoken ziet”.