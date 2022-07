Amber krijgt briefje van buren over ‘beestachtige seks’: “Nu kan ik mijn huis nooit meer uit”

De Britse Amber verdient als OnlyFans-model de kost met pikante foto’s en video’s, en houdt er een actief seksleven op na. Maar door een van die vrijpartijen moest de jonge vrouw toch blozen. Haar buur had namelijk alles gehoord door en gooide een briefje over het tuinhek met de oproep om haar raam te sluiten als ze “beestachtige seks” heeft in het midden van de dag. “Nu kan ik mijn huis nooit meer uit”, schrijft ze bij een video van het briefje op TikTok. De beelden van Amber werden intussen al meer dan een miljoen keer bekeken maar door de video blijkt ook dat ze niet als enige luidruchtig vrijt. Heel wat van haar fans deelden ook hun verhalen van toen ze betrapt werden door iets te luid de liefde te bedrijven.