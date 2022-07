Kanaries oefenen vandaag tegen Viktoria Pilsen

STVV speelt vrijdag om 18 uur een derde en laatste oefenpot op stage in Oostenrijk. Tegen de Tsjechische eersteklasser Viktoria Pilsen (in Westendorf) komen de Kanaries allicht in actie met een eerste typeploeg.

Wellicht komt ook Abou Koita in actie tegen Pilsen. De flankspeler was de voorbije dagen de enige Kanarie in Bad Häring die ontbrak op training. Hij kampte met hinder aan de knie. Op dag acht van de stage sloot Koita weer terug aan. Een lege lappenmand dus bij STVV, ondanks de zware arbeid.

Intussen is STVV eindelijk definitief verlost van de Braziliaanse middenvelder Jhonny Lucas. De speler werd vorig seizoen al uitgeleend aan het Braziliaanse Londrina. Een verkoop zat er al lange tijd aan te komen en is nu dus officieel. Jhonny Lucas tekende in zijn thuisland voor drie seizoenen. STVV ontvangt een kleine transfersom en is verlost van het naar verluidt riante salaris van de speler. (gus)