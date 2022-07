Rafael Nadal geeft forfait voor halve finale Wimbledon met spierscheur in buik: “Het heeft geen zin om te blijven spelen”

In zijn kwartfinale tegen Taylor Fritz leek het er na de derde set even op dat Nadal zou gaan opgeven. “Er is, om eerlijk te zijn, iets niet helemaal goed met mijn buikspieren”, zei hij na afloop. “Daarom sloeg ik ook op een andere manier op. Ik twijfelde er zelfs over of ik wel in staat was de wedstrijd af te maken.”

In de tweede set was hij al behandeld met ontstekingsremmers en pijnstillers. Tijdens de wedstrijd maakten zijn vader en zijn zus vanaf de tribune gebaren naar Nadal dat hij moest stoppen. “Maar aan opgeven heb ik een hekel”, sprak hij. “Daarom probeerde ik door te gaan.”

Donderdag trainde Nadal amper 44 minuten met zijn landgenoot Feliciano Lopez en dus werd er al gespeculeerd over een mogelijk forfait van de Spanjaard. Wat hij vanavond ook aankondigde.

“Het heeft geen zin”

“Ik heb een scheur in mijn spier, dus… Ik heb een hele dag nagedacht over deze beslissing”, aldus Nadal op een persconferentie. “Het heeft geen zin om te blijven spelen. Als ik dat doe dan maak het alleen maar erger en erger. Ik voel me triest om dat te moeten zeggen want ik heb tijdens mijn carrière al vaak zware omstandigheden overwonnen. Ik zou hier echter geen twee wedstrijden meer aankunnen en daarbij riskeren om drie maanden buiten strijd te zijn.”

“Iedereen weet wat ik ervoor moet doen, maar voor mij is geluk belangrijker dan eender welke grandslamtitel. Al is het spijtig want ik zou zeker een kans gehad hebben door de manier waarop ik aan het spelen was”, stelt Nadal. “Of ik had moeten opgeven tegen Fritz? Nee, doorspelen was toen de juiste beslissing. Ik wilde ook niet stoppen in het midden van een kwartfinale. Ik ga nu drie tot vier weken out zijn en dan weer hervatten.”

Recordaantal grandslamtitels

Nadal is ondanks blessureleed aan een boerenjaar bezig. Hij won eerder in 2022 ook al de Australian Open en Roland Garros. Hij zit zo intussen aan 22 grandslamtitels, een record. Op Wimbledon won hij eerder in 2008 en 2010.

Het was ook lang onduidelijk of de Spanjaard wel zou aantreden op het Londense gras vanwege aan aanslepende voetblessure. Nadal lijdt al meer dan 15 jaar aan het syndroom van Müller-Weiss in zijn linkervoet.

“Bad boy” Kyrgios komt zondag in zijn eerste grandslamfinale tegenover de Serviër Novak Djokovic (ATP-3) of de Brit Cameron Norrie (ATP-12) te staan. Kwartfinales op Wimbledon 2014 en het Australian Open 2015 waren tot nu de beste resultaten voor het 27-jarige enfant terrible.