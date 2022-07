Bernd Hollerbach en STVV willen in de toekomst nog meer ‘pressingvoetbal’ op de mat brengen, in die optiek werd T2 Markus Pflanz aangeworven. Pflanz was in het verleden assistent van Blessin in Oostende, vijf matchen lang werd de man zelfs T1 aan ‘t zeetje. “Maar ik ben eerder een man van het veldwerk dan een T1”, aldus de 46-jarige Duitser.