‘The Godfather’-acteur James Caan op 82-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur James Caan, onder meer bekend van zijn rol in ‘The Godfather’, is op 82-jarige leeftijd overleden.

Zijn familie heeft het overlijden zelf gemeld op Twitter. ‘De familie stelt de enorme stroom van liefde en berichten van medeleven op prijs en vraagt iedereen onze privacy te respecteren’, staat er op het officiële account van de acteur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jimmy, zoals zijn familie hem noemt, begon zijn carrière in de jaren ‘60 en brak definitief door met zijn rol van Sonny Corleone in de maffiafilm ‘The Godfather . Daarin speelde hij naast onder meer Marlon Brando en Al Pacino.

Daarna toonde hij zich een veelzijdig acteur met rollen in onder meer de oorlogsfilm “A bridge too far” (1977) en komische rollen in luchtiger films als “Elf” (2003). Hij schitterde ook in de serie ‘Las Vegas’.